Реформы в украинской медицине - опасны для людей

Начатая в Украине медицинская реформа опасна для людей.

Об этом эксперт общественной организации «Институт правовых исследований и стратегий» Ольга Лубяная заявила на пресс-конференции в УНИАН во время презентации доклада "Права человека в области здравоохранения - 2011".

«Медицинская реформа, которая в настоящее время внедряется в Украине, она, мягко говоря, неудачная. А по совести говоря - она опасна для граждан Украины», - отметила она.

О.Лубяная отметила, что эксперты, готовившие доклад, не нашли позитивных изменений в регионах, в которых реализуются пилотные проекты медицинской реформы, но в то же время выявили много негативных последствий нововведений.

В докладе напоминается, что основой для реформы стал закон Украины «О порядке проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве». Эксперты отмечают, что данным законом не предусмотрены механизмы организации и проведения первичной, вторичной, третичной и экстренной медицинской помощи, отсутствуют четкие и понятные условия направления пациентов для получения бесплатной вторичной, третичной и экстренной медицинской помощи.

Эксперты пришли к выводу, что данный закон не отвечает нормам Конституции, в частности, статье 49, которой государство гарантирует бесплатную медицинскую помощь гражданам.

В частности, указанной статьей предусмотрено, что «государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных заведениях здравоохранения медицинская помощь оказывается безвозмездно; существующая сеть таких заведений не может быть сокращена». То есть, решение о сокращении количества лечебных заведений в рамках медицинской реформы нарушает Конституцию.

Также эксперты указывают, что новая сеть лечебных заведений привязывается к количеству населения, при этом не учитывается инфраструктура в административно-территориальной единице, в частности, состояние дорог и общественного транспорта.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что после реформы медицинские заведения, которые будут оказывать специализированную (вторичную) помощь, будут расположены на большом расстоянии друг от друга, то есть досягаемость к ним пациентов уменьшится.

О.Лубяная отметила, что особенно опасна медицинская реформа для самых уязвимых категорий населения, в том числе для больных, нуждающихся в паллиативной помощи. «Медицина не в состоянии излечить «паллиативных» больных, но она в состоянии сделать их жизнь достойной, и сделать так, чтобы они не страдали», - отметила О.Лубяная.

Она сказала, что неизлечимые онкобольные в цивилизованных странах до последнего момента ведут нормальный образ жизни, поскольку получают необходимое количество обезболивающих препаратов. «В Украине от рака ежедневно умирают 293 человека, ежечасно - 10 человек, и эти люди в большинстве умирают в таких страданиях и муках, о которых даже говорить страшно, а представить невозможно», - подчеркнула О.Лубяная.

Она сообщила, что обезболивающие лекарства – морфин есть в Украине только в инъекциях, и эти инъекции могут вводить больным исключительно медицинские сестры, оставлять ампулы родственникам запрещает закон.

В больших городах, заметила эксперт, медсестра может выезжать к больному и по несколько раз в день, а в отдаленных селах – иногда только раз в неделю, хотя действие обезболивающего средства рассчитано на четыре часа.

«Система получения этого обезболивающего препарата настолько обременительна, как нигде в мире», - сказала О.Лубяная.

По ее словам, в других странах морфин есть в таблетках, и больные принимают его в необходимом количестве.

Эксперт считает, что система получения тяжелобольными в Украине обезболивающего может приравниваться к нечеловеческому поведению и унижению человеческого достоинства со стороны государства.

Правозащитные организации призывают правительство разрешить использование таблетированного морфина и упростить процедуру получения больными этого препарата.