В детской больнице появился новый сепаратор крови

В Центре детской онкогематологии и трансплантации костного мозга детской специализированной больницы ”Охматдет” появился сепаратор клеток крови ”Амикус”. Его используют для приготовления лекарств больным лейкемией.

"Уникальность сепаратора в том, что он готовит лекарства без вреда для донора, — объясняет главный детский гематолог столицы Ольга Стецюк. — Забирает лишь нужный минимум тромбоцитов и лейкоцитов из крови. А это важно, потому что у таких пациентов иммунная система ослаблена".

Обычно такие аппараты стерилизуют веществом, которое может нехорошо влиять на ослабленный организм ребенка. ”Амикус” стерилизуют гамма-облучением.

В Украине ежегодно злокачественные болезни крови обнаруживают у почти 600 детей. Государственных средств хватает лишь на лекарства для половины больных.

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