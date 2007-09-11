В Украине зарегистрировано 66 случаев отравления грибами

В Украине по состоянию на 10 сентября зарегистрировано 66 случаев отравления несъедобными грибами, в том числе 20 – среди детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, умерли от отравления двое взрослых.

В Кировоградской области пострадало 12 человек, в Ивано-Франковской - 8 (семь детей), во Львовской - 8 (один человек умер), в Одесской - 7, в Черниговской - 7 (один человек умер), в Черновицкой - 5, в Полтавской - 4, в Донецкой – 3, в Харьковской, Хмельницкой, Черкасской - по 2 чел., в Житомирской - 3 чел.

В конце августа было зарегистрировано 49 случаев отравления несъедобными грибами, из них 12 – среди детей.

В 2006 году за аналогичный период было зарегистрировано 318 случаев отравлений, в том числе 54 – среди детей. Умерли в результате отравления грибами 32 человека.