С каждым годом лекарства становятся все вреднее и опаснее

По данным исследований, в период с 1998 по 2005 года в США удвоилось число "серьезных неблагоприятных реакций" - смертей, инвалидностей, госпитализаций, вызванных применением лекарств.

Этот вывод был сделан сотрудниками исследовательского Института Безопасности Медицинской Практики, который проанализировал официальную статистику. Анализ показал, что с 1998 по 2005 года в США произошло 467,8 тысяч инцидентов такого рода. Причем, если в 1998 году их было 34,9 тысяч, то в 2005 году - уже почти 89,9 тысяч. В свою очередь, за этот же период число летальных исходов выросло в 2,7 раза.

За тот же период времени американские врачи стали выписывать своим пациентам заметно больше лекарств (на общую сумму 2,7 миллиарда долларов в 1998 году и до 3,8 миллиарда долларов в 2005 году) - следовательно, побочные эффекты лекарств возрастали в четыре раза быстрее, чем общий объем употребляемых жителями США медикаментов. Причем эти данные относятся только к медикаментам, получаемым по рецепту врача, и не затрагивают препаратов, находящихся в свободной продаже.

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