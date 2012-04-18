В Крыму на завтра объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление МНС объявило штормовое предупреждение в регионе на 19 апреля из-за сильного ветра и просит жителей автономии без экстренной необходимости не оставлять квартир и офисов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В четверг в Крыму ожидается южный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, временами дождь.

"Повышается вероятность повреждения линий связи и электропередач в населенных пунктах. Не стойте под линиями электропередач и не трогайте оборванные провода. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, у стен домов, поскольку возможно обрушение шифера. Если нет экстренной необходимости, не покидайте квартир, офисов. Необходимо закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко. Нужно быть готовым, что в любой момент в вашем доме или офисе может произойти отключение электроэнергии", - говорится в пресс-релизе.

МЧС советует, если стихия застала на улице, то от шквального ветра можно спрятаться в подземных переходах, подъездах, магазинах.