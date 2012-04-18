Посмертная трансплантация сможет спасти жизнь тысячам украинцев

Трупная трансплантология сможет спасти жизнь тысячам украинцев.

Об этом сегодня шла речь в УНИАН на пресс-конференции при участии ведущих трансплантологов страны.

Участники пресс-конференции отмечали - ежегодная потребность в трансплантациях в Украине 5-6 тыс. соответствующих операций, вместо этого за последние три года проведены единичные трупные трансплантации.

По словам главного трансплантолога Министерства здравоохранения, члена-корреспондента Национальной академии медицинских наук Украины профессора Александра Никоненко, сегодня в украинском обществе наблюдается противостояние относительно трупной трансплантации.

«На сегодняшний день практически эти операции не применяются на территории Украины. Но надежда остается. Мы подготовили очень много специалистов, у нас семь центров, которые полностью оборудованы. Мы можем делать трансплантации ежедневно. Однако с введением новых условий работы, в первую очередь, неадаптации закона (относительно трансплантации - УНИАН) к нашему обществу, привело к тому, что мы трупных трансплантаций не выполняем. В прошлом году мы сделали 86 трансплантаций почки, и единичные трупные трансплантации – в Запорожье и Днепропетровске», - отметил А.Никоненко.

По его убеждению, необходимо изменить ситуацию в трупной трансплантации. «Закон, который предусматривает презумпцию несогласия, в нашей стране не сработал. 12 лет, работая с данным законом, мы увидели, что находимся в тупике. При возможности ежегодно выполнять свыше тысячи трансплантаций почек, мы выполняем единичные такие операции. Они стали необычным явлением для Украины», - сказал главный трансплантолог Минздрава.

Поэтому больные, нуждающиеся в трансплантациях, подчеркнул специалист, выезжают в другие страны, в первую очередь, в Беларусь и Россию. «Там закон адаптирован к тем условиям, в которых живет общество. Фактически в последние годы мы инвестируем в трансплантологию этих стран - украинцы выезжают и платят значительные средства, чтобы сделать операции, спасающие жизнь», - заметил А.Никоненко.

Он убежден, если не изменить ситуации в трансплантологии, наше общество будет лишено этого жизненного важного варианта лечения различных патологий – печени, поджелудочной железы, почек.

В свою очередь директор Национального института хирургии и трансплантологии им. А.Шалимова АМН Украины профессор Юрий Поляченко отметил, что в Украине необходимо начинать диалог между врачами и обществом по проблемным вопросам трансплантологии. «Отечественная трансплантология, имея классных специалистов, материальную базу, семь трансплантационных центров, практически не сделала необходимого объема трансплантационных операций. Это предопределено несовершенным законодательством в сфере трансплантологии, неготовностью общества, врачей, СМИ, общественных организаций к соответствующему диалогу», - считает Ю.Поляченко.

По его мнению, за последние три-четыре года в Украине состоялся «откат от прорыва в трансплантологии», которого медики ожидали после принятия соответствующего закона. «К сожалению, на сегодняшний день при анализе наших законодательных инициатив, подзаконных актов, мы констатируем, что точка невозвращения пришла», - сказал Ю.Поляченко.