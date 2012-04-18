В Украине гемодиализа требуют 20 тысяч пациентов

Процедуры гемодиализа в Украине требуют 20 тысяч пациентов, получают 4,5 тысячи.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил главный трансплантолог Министерства здравоохранения, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины профессор Александр Никоненко.

«Потребность в диализе – процедуре, спасающей жизнь – около 20 тысяч больных ежегодно. На сегодняшний день гемодиализ получают только четыре с половиной тысячи лиц. Остальные просто не доходят к диализным местам и погибают. Это огромные цифры», - сказал он и подчеркнул, что потребность в трансплантации почек в Украине – около двух тысяч в год.

«Во всем мире пересадка почки считается экономически выгодной и необходимой государству, поскольку она освобождает место на диализе. Человек возвращается к активной жизни и это место (на диализе) может занять другой человек, который нуждается в процедуре, спасающей жизнь. Для Украины развитие трансплантологии – это спасение многих тысяч людей», - подчеркнул главный специалист Минздрава.

По его словам, на сегодняшний день наши трансплантационные центры готовы делать тысячу трансплантаций в год, учитывая технические, материальные, кадровые ресурсы, а также при широком внедрении трупного донорства. «Надо предпринять шаг вперед по трупному донорству. Мы можем помочь больным, которые годами ожидают трупную трансплантацию в диализных центрах. В этих центрах не хватает расходных материалов, мест всем, кто в этом нуждается», - отметил А.Никоненко.