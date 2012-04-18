В Украине 10 из 15 иностранных лекарств не отвечают еврокачеству

10 из 15 наименований лекарств иностранного производства, которые реализуются в Украине, не отвечают европейским стандартам качества (GMP).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко.

«У нас из 15 иностранных производств, проверенных Гослекслужбой в течение последних 4 месяцев, 10 не получили соответствие требованиям GMP», - сказала Р.Моисеенко. При этом она не уточнила, о каких именно производствах идет речь.