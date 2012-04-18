Завтра в Украине - до 23° тепла
В столице дождь
В Киеве ночью без существенных осадков, днем - дождь.
На западе будут идти сильные дождиВ четверг, 19 апреля в Украине облачно с прояснениями. Ночью на Правобережье и в Крыму, а днем по всей Украине ожидаются дожди, кое-где с грозами, в западных областях днем местами сильные дожди.
Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части, а днем и в большинстве северных и центральных областей отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью - 7-12°, днем - 14-19°, на востоке - до 23°; в западных областях ночью - 5-10°, днем - 8-13° (в Карпатах ночью - 1-3° тепла, днем - 5-8°).
По Киевской области облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем - умеренный дождь, кое-где с грозой. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 7-12°, днем - 14-19°.
В Киеве ночью без существенных осадков, днем - дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью - 10-12°, днем - 15-17°.