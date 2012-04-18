Минздрав может снять запрет на продажу лекарств через интернет

Министерство здравоохранения рассматривает возможность снятия моратория на продажу лекарств через интернет-аптеки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге председатель Государственной службы Украины лекарственных средств Алексей Соловьёв.

«Безусловно, мы сейчас изучаем вопрос о снятии моратория с реализации лекарств через интернет-аптеки», - сказал А.Соловьёв.

Он отметил, что для этого нужно разработать жесткие лицензионные требования для субъектов, которые будут заниматься такой продажей.

В то же время А.Соловьёв привел пример Дании, где существует 5 сайтов по продаже лекарств, а их деятельность и деятельность складов жестко регламентированы.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения в октябре 2011 запретило функционирование аптек в интернете.