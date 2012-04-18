Постановление о референтных ценах должно быть через неделю

Премьер-министр Николай Азаров требует от вице-премьер-министра – министра здравоохранения Раисы Богатыревой на протяжении недели доработать проект постановления о введении референтных цен на лекарства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

«Я акцентирую Вашей персональной ответственности, Раиса Васильевна, за проведение тщательной разъяснительной работы. Поскольку преобразования запланированы масштабные, изменения сложные. Поэтому и участники рынка, и граждане должны быть в курсе что и для чего происходит. Что правительство действует в интересах граждан. Еще неделю Вам на окончательную доработку проекта постановления, на определение этапности внедрения проекта референтных цен, формулировки оценочных критериев выполнения проекта», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что Минздрав вместе с Министерством экономического развития, Министерством финансов и Министерством социальной политики поручено разработать проект системы медицинского страхования, которая бы предусматривала компенсацию стоимости лекарств.

«Страховщики никогда не станут переплачивать. И быстрее, нежели административными ограничениями, добьются реальной цены на лекарственные средства. Государственной лекарственной инспекции поручено разработать проект уникальной маркировки каждой упаковки лекарств, которая продается в Украине. Чтобы можно было отследить путь, условно говоря, каждой таблетки от производителя до потребителя. Повысить таким образом ответственность за продажу только качественных лекарств, а также обеспечить соблюдение надлежащей практики дистрибуции и аптек», - отметил глава правительства.

«Отдельно подчеркну, что поворота назад не будет. Мы наведем порядок на фармацевтическом рынке. Лояльно к его участникам, но твердо», - заявил Н.Азаров.

Как сообщалось, 7 марта во время расширенного заседания Кабинета министров Президент Виктор Янукович дал поручение относительно воплощения в Украине европейского опыта государственной рыночного регулирования цен на лекарства и постепенного внедрения референтных цен на лекарства.

3 апреля Р.Богатырева заверила, что Минздрав планирует принять меры, чтобы принципы референтного ценообразования охватывали наибольший перечень медпрепаратов в Украине.

Референтные цены – это договорные, согласованные единые цены на однотипные лекарства разных производителей.