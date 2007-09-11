ВОЗ: количество самоубийств во всем мире возрастает

Число самоубийств в мире продолжает расти, каждый день в мире добровольно расстаются с жизнью почти 30 тысяч человек. Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доклад которой распространен в Женеве в связи со Всемирным днем предотвращения самоубийств.

По данным ВОЗ, за последние полвека число самоубийц возросло на 60%. Кроме того, на каждого совершившего самоубийство приходится 20 человек, пытавшихся покончить с собой.

Наибольшее число людей, решивших добровольно уйти из жизни, - представители старшей возрастной группы (60 лет и больше). Но при этом эксперты ВОЗ отмечают, что самоубийство вышло на третье место среди причин смерти молодых людей в возрасте от 15 до 34 лет.

Наиболее высокий рост числа самоубийств людей молодого и среднего возраста отмечен в развивающихся странах. Эксперты ВОЗ убеждены, что это объясняется прежде всего психологическими и социально-экономическими факторами.

Для решения этой проблемы, подчеркивается в заявлении ВОЗ, необходимы ответственные государственные программы по ликвидации причин, побуждающих людей к самоубийству, а также организация комплексной психологической помощи людям, оказавшимся в зоне риска.

Кроме того, считают эксперты, необходимо преодолеть существующее во многих странах табу на публичное обсуждение вопросов, связанных с этой социальной бедой.

В решении этих проблем, отмечается в заявлении, ВОЗ готова оказать необходимую профессиональную помощь.