Теперь можна много есть и не полнеть

В ходе экспериментов с коррекцией метаболизма в организме мышей американские ученые обнаружили потенциально возможный способ питаться без ограничений и не полнеть.

Кристофер Линч и его коллеги из Медицинского колледжа Государственного университета штата Пенсильвания обнаружили, что можно стимулировать быстрый расход энергии в цикле синтеза белка у мышей, если разрушить фермент, участвующий в метаболизме некоторых аминокислот.

Животные с дефицитом этого фермента показали повышенный уровень в крови важнейшей аминокислоты - лейцина, являющегося сигналом для процессов питания, и были стройнее, чем нормальные мыши, несмотря на потребление большего количества пищи. Эти мыши также показали, замечательную положительную динамику в уровнях глюкозы и инсулина при реакции на диету с высоким содержанием жиров. Мыши по внешнему виду абсолютно нормальны, лишь несколько худее и меньше своих собратьев.

После изучения обмена веществ этих мышей, оказалось, что при той же деятельности, что и нормальные мыши, они расходуют больше энергии. Кроме того, исследователи обнаружили, что чем больше ели животные, тем больше они расходовали энергии. Кристофер Линч сказал: "Это было бы идеально для людей с избыточным весом. Они могли бы продолжать питаться, как они привыкли, но при этом становиться стройнее".

Напомним, что недавно специалист по молекулярной биологии из Медицинской школы Хьюстона Техасского университета Ченг Чи Ли, проведя серию экспериментов с мышами, выступил с предложением лечить ожирение спячкой.

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