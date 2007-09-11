Как снять стресс за минуту

Жителей Беларуси научили снимать стресс буквально за минуту - они делают специальное дыхательное упражнение по советам тренера по пилатесу Сюзанны Иванковой, которое расслабляет мышцы плеч и груди, и которое можно выполнять даже на работе.

"В стрессовых ситуациях человек поневоле принимает защитную позу, напрягая грудь и плечи. Иногда мышцы зажаты настолько сильно, что, кажется, будто болит сердце", - сообщила Иванкова на прошедшем в Минске семинаре по пилатесу.

По ее словам, чтобы снять стресс после ссоры, надо постараться максимально расслабить плечи, руки и грудь. Проще всего это сделать, прижавшись спиной к стене. В этом положении надо минуту медленно и глубоко подышать, при этом выдохи должны быть максимально энергичными.

"Если сделать упражнение правильно, то станет ясен буквальный смысл выражения, которое не рекомендует держать в себе негативные эмоции. Сильные выдохи позволят освободиться от отрицательной энергии", - уверена Сюзанна Иванкова.

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