Пресс-конференция на тему: “Критическая ситуация в больнице ОХМАТДЕТ: рейдерство в медицине или политические игры?”

Пресс-конференция на тему: “Критическая ситуация в больнице ОХМАТДЕТ: рейдерство в медицине или политические игры?”. Участники: заместитель министра здравоохранения Украины Валерий Ивасюк; президент клиники «Борис» Михайло Радуцкий (медиа-холл ИА «ИнтерМедиа консалтинг», ул. Б.Хмельницкого 17/52А, бизнес-центр «Леонардо»). Нужна аккредитация. Телефоны: 581 7737, 8 066 856 6415, kostrikina@intermedia.org.ua. Представителям СМИ необходимо прийти на 13:00 для подключения видео и аудио-апаратуры.

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