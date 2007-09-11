Запрет на курение ”снизил число инфарктов”

Запрет на курение в общественных местах в Шотландии способствовал улучшению здоровья местных жителей, в частности, сокращению числа инфарктов, говорят исследователи.

Курение запретили полтора года назад, и в результате количество пациентов, обратившихся в больницы по поводу болезни сердца, сократилось на 17%.

В течение 10 лет, предшествовавших запрету, количество больных сердечно-сосудистыми заболеваниями сокращалось на 3% в год.

На основе проведенного в Шотландии детального исследования эксперты пришли к выводу, что число пассивных курильщиков сократилось на 40%. Качество воздуха в шотландских пабах сейчас такое же, как и на улице.

Выводы экспертов были представлены на международной конференции в Эдинбурге, организованной правительством Шотландии.

В исследовании использовались данные девяти шотландских больниц. Кроме того, было опрошено более 2 тыс. жителей Шотландии от школьников до пенсионеров.

Как утверждают представители местных властей, данные исследования показывают, что запрет на курение в общественных местах, введенный в марте 2006 года, принес заметные результаты.

Однако владельцы пабов говорят, что улучшения здоровья населения можно было достичь и без запрета на курение. Они жалуются на то, что эти меры привели к сокращению числа посетителей пабов.

Запрет на курение в общественных местах на территории Англии вступил в силу 1 июля 2007 года. Таким образом, теперь такие правила действуют по всей Великобритании: первой на этот путь вступила Северная Ирландия, затем последовали Шотландия и Уэльс.

Курить запрещается в таких местах, как учреждения, рестораны, пабы, клубы, школы, больницы и тюрьмы.

БИ-БИ-СИ