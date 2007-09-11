В Николаевском морге трупы заразили туберкулезом 10-х судмедэкспертов

По большому счету, то, что происходит в Николаевском бюро судебно-медицинской экспертизы, это скандал всеукраинского масштаба: в отделе экспертизы трупов 10 сотрудников заболели туберкулезом. Связь заболевания с их местом работы уже доказана.

Эксперт отдела Олег Валентинович Майборода работает по специальности уже 22 года, на этом месте – 11 лет при общем стаже работы 31 год. Его болезнь обнаружилась во время обращения в гортубдиспансер, а окончательно диагноз был установлен 10 января 2007 года в ГП «Харьковский научно-исследовательский» институт гигиены труда и профессиональных заболеваний».

1 февраля 2007 года был составлен акт профзаболевания, в котором сказано, что заболел эксперт «вследствие непосредственного контакта с инфицированными микобактериями туберкулеза материалами», то есть трупами, поскольку проводил экспертизы трупов умерших от туберкулеза.

Казалось бы, чего не бывает, в каждой профессии есть доля риска. Другое дело, что в Николаевской судмедэкспертизе этот случай – уже не случай, а система. Потому что 10 заболевших в одном отделе – это уже не ЧП, это следствие и свидетельство аномальных условий труда, в которых приходится работать николаевским экспертам.

Что именно «не так» в бюро судмедэкспертизы, сказано и в акте профзаболевания Майбороды. Однако поскольку никаких выводов по поводу происходящего сделано не было, сотрудники бюро вынуждены были не ждать милости от своего начальства, а требовать мер реагирования от тех, кто по долгу своей службы реагировать на такие факты просто обязан.

В июле этого года коллектив бюро отправил официальную жалобу в облздравуправление, Министерство здравоохранения Украины и главному судебно-медицинскому эксперту МОЗ Украины, однако ответа не получили до сих пор.

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