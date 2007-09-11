Столичная власть для помощи детям с недостатками слуха выделила 1,5 млн. грн.

Средства в сумме 1 млн. 405 тыс. грн. выделила столичная власть Главному управлению здравоохранения и медицинского обеспечения для закупки кохлеарных имплантов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, об этом идет речь в распоряжении «О социальной поддержке людей с недостатками слуха», подписанном городским председателем столицы Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Комментируя этот документ, заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что кохлеарные импланты будут использованы для лечения детей, имеющих врожденные пороки слуха (глухота). По ее словам, с помощью уникального оперативного вмешательства, которому положено начало в нашей стране, 12 маленьким киевлянам из 37, которые стоят на учете в городском медицинском центре проблем слуха и речи «СУВАГ», будут проведены операции кохлеарного вживления в этом году. Остальные 25 маленьких киевлян, готовятся к проведению операций в будущем году.

Как объяснила И.КИЛЬЧИЦКАЯ, благодаря отмеченным операциям у детей восстанавливается слух, что дает возможность развивать речь с целью адаптации и интеграции их в окружающую среду, возможность полноценной жизни в обществе.