Три из семи заводов возобновляют поставки сыра в Россию

Три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сообщил министр экономического развития и торговли Украины Петро Порошенко.

По его словам, речь идет о ЧП КФ «Прометей» (Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская область) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская область), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже россйская сторона запретила еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля, по результатам переговоров П.Порошенко с Г.Онищенко, было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны РФ будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

10 апреля специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину для проверки, в частности, Пирятинского сырзавода и ЧП КФ «Прометей».