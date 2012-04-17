Заявления Онищенко о распространении холеры ненаучны - ученые

Заявления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Геннадия Онищенко о возможном закрытии границы с Украиной в случае выявления холеры в Мариуполе лишены научного обоснования.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной академии медицинских наук Украины со ссылкой на ученых Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины.

Ученые отмечают, что “мировая практика и более чем 40-летнего собственного опыта борьбы с холерой в Украине дают все основания специалистам утверждать о нелепости закрытия границ между государствами, в которых регистрируются случаи холеры”.

“Еще в 70-х годах прошлого века ВОЗ пришла к выводу, что предупредить занесение возбудителя холеры в любую страну мира путем закрытия границ невозможно. Эти установки экспертов ВОЗ не могут быть неизвестны академику-эпидемиологу Г.Онищенко”, - говорится в сообщении.

Как считают специалисты, “такие заявления академика Г.Онищенка полностью лишены научного обоснования, а о действительных их причинах можно только догадываться”.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля главный санитарный врач России заявил, что в случае повторения вспышки холеры в Украине украинско-российская граница будет закрыта.

Ранее председатель Роспотребнадзора заявлял, что холера после реформы эпиднадзора в Украине может выйти из-под контроля.