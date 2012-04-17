Новый закон сократит темпы распространения туберкулеза

Изменения в закон «О борьбе с заболеванием туберкулеза», подписанные Президентом Украины позволят уже к 2015 году сократить на 20 % темпы распространения этой страшной болезни.

Об этом УНИАН заявила народный депутат председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранния Татьяна Бахтеева.

«Представляя в сентябре 2010 года на Саммите Генеральной Ассамблеи ООН Национальный доклад «Цели развития тысячелетия – реальные и достижимые», Президент Украины заверил мировое сообщество в том, что Украина уменьшит до 2015 года темпы распространения туберкулеза – на 20% по сравнению с 2005 годом. Совершенствование законодательной базы является ключевым элементом новой системы борьбы со страшным недугом. Я убеждена, что мы непременно достигнем поставленных целей, прилагая все усилия для изменения эпидемической ситуации по туберкулезу в нашей стране к лучшему», - отметила Татьяна Бахтеева.

В 2010 году Верховная Рада конституционным большинством (341 народный депутат) приняла в первом чтении данный законопроект. При подготовке ко второму чтению мы внимательно изучили лучший европейский и мировой опыт регулирования проблем в сфере борьбы с туберкулезом. «Пользуясь, случаем хочу выразить благодарность представительству Всемирной организации здоровья (ВОЗ) в Украине, экспертам Европейского бюро ВОЗ, которые приложили немало усилий для совершенствования национальной законодательной базы», - заявила глава профильного комитета парламента.

По словам Бахтеевой, в законе предложена такая правовая процедура организации лечения, которая будет способствовать формированию у больных туберкулезом приверженности к лечению. Она позволяет больному выбирать приемлемую для него форму стационарного или амбулаторного лечения.

Предприняты меры и для обеспечения соблюдения непрерывности лечения больных туберкулезом. С этой целью в законе введена норма, обязывающая Министерство здравоохранения создавать годовой запас противотуберкулезных препаратов.

«В законе также прописан прогрессивный механизм лечения больных. С одной стороны он создает действенные механизмы обязательной изоляции в условиях медицинского учреждения. С другой, – гарантирует полное соблюдение прав человека», - считает Татьяна Бахтеева.