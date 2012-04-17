Украина предлагает иностранным специалистам проверить мясо

Украина пригласила специалистов из России, Беларуси и Казахстана проинспектировать свои предприятия по производству продукции животного происхождения, которые заинтересованы в поставках на рынок стран Таможенного союза (ТС).

Как сообщили УНИАН в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), соответствующее предложение содержится в письме председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Ивана Бисюка на имя руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.

«И.Бисюк сообщает о готовности украинской стороны принять представителей ветеринарных служб стран Таможенного союза во второй половине мая текущего года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обращение Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины будет рассмотрено главами ветеринарных служб России, Казахстана и Беларуси.