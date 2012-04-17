Самолет «Дубай - Киев» вынужденно сел в Крыму из-за драки на борту

Самолет совершил сегодня утром вынужденную посадку в международном аэропорту «Симферополь» из-за избиения бортпроводницы пассажиром.

Самолет, который выполнял рейс «Дубай - Борисполь (Киев)», совершил сегодня утром вынужденную посадку в международном аэропорту «Симферополь» из-за избиения бортпроводницы пассажиром.

Об этом УНИАН сообщила начальник сектора связей с общественностью крымского управления МВД Ольга Кондрашова.

«Самолет компании «Аэросвит» приземлился в 10.18. Поступила информация о драке. С рейса сняли жителя Киева, 1986 года рождения», - сказала О.Кондрашова.

По ее информации, в настоящее время молодой мужчина проходит освидетельствование и поясняет правоохранителям свое поведение.

Рейс задержан до выяснения обстоятельств инцидента, добавила О.Кондрашова.

