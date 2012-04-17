Для оздоровления чиновников выделили 17% бюджета Минздрава

Нынешняя сумма бюджетных расходов на санатории Государственного управления делами и Верховной Рады Украины (200 млн. грн.) - это 17% всех общегосударственных расходов Министерства здравоохранения.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга, который осуществляет Лаборатория законодательных инициатив при поддержке Международного фонда "Возрождение".

По информации экспертов, такую же сумму составляют некоторые субвенции для местных бюджетов, которые распределяет Минздрав на приобретение медицинского оборудования и материалов.

В 2010 году расходы на упомянутые санатории составили 144 млн. грн., в 2011 году - 247 млн. грн., а в 2012 году заложено более 200 млн. гривен.

Для выяснения законных оснований такой практики в Аппарат Верховной Рады и Государственного управления делами были направлены запросы на получение публичной информации. Как следует из ответов, формальным основанием финансирование санаториев из бюджета является утверждение перечня таких заведений правительством. В свою очередь, Кабинет Министров ссылается на часть 8 статьи 87 Бюджетного кодекса, которая содержит перечень расходов в сфере здравоохранения, которые финансируются из государственного бюджета. Однако в этой статье нет прямых норм, которые позволяли бы финансирование санаториев высших органов государственной власти. Эксперты предполагают, что эта возможность возникает благодаря формулировке "другие программы в области здравоохранения, которые обеспечивают выполнение общегосударственных функций". Таким образом, на санатории для чиновников тратят средства, которые можно было бы направить на помощь поликлиникам и больницам.

Кроме того, санатории как учреждения отдыха, по словам специалистов, работают на конкурентном рынке туристических услуг - в Карпатах и Крыму.

«Следовательно, такая поддержка государственных санаториев вызывает вопросы не только с точки зрения справедливости и беспристрастности распределения бюджетных расходов (один из принципов бюджетной системы Украины), но и в контексте влияния на конкуренцию на рынке услуг отдыха», - пишется в сообщении.