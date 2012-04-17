Иорданцы хотят купить в Украине фармацевтичевский завод

Иорданская компания «Хикма фармасютикалс» (Hikma pharmаceuticals) заинтересована в покупке фармацевтического завода в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве Сергей Пасько сообщил украинским журналистам накануне официального визита Президента Украины Виктора Януковича в Иорданию.

Он отметил, что этот визит происходит ровно через десять лет после последнего визита главы Украинского государства в Иорданию. Посол выразил надежду, что этот визит придаст больший импульс развитию двусторонних отношений между странами во всех сферах сотрудничества.

С.Пасько отметил, что Украина готова предложить Иордании несколько интересных инвестиционных проектов.

В частности, крупная фармацевтическая компания Hikma pharmаceuticals заинтересована в том, чтобы построить или купить одно из фармакологических предприятий в Украине. "Эти иорданские бизнесмены уже побывали в Украине и встречались с министром здравоохранения и министром иностранных дел", - добавил посол, отметив, что сейчас прорабатывается несколько вариантов воплощения этого проекта в жизнь.

С.Пасько отметил, что для нашей страны это очень интересное предложение, поскольку эта компания производит много лекарств, которые в Украине не производятся, и экспортирует их на наш внутренний рынок. "Фармакологический проект чрезвычайно важен, поскольку мы, к сожалению, не производим достаточного количества лекарств, а всего 40% (от потребности). А Hikma pharmаceuticals экспортирует в Украину ежегодно лекарств на сумму около 10 миллионов долларов и производит высококачественные препараты, необходимые для украинского потребителя", - подчеркнул посол.

Он сообщил, что компания Hikma pharmаceuticals готова инвестировать в этот проект более 100 млн долларов.

По словам С.Пасько, Украина также заинтересована в экспорте из Иордании высококачественных фосфатов.

Кроме того, он отметил, что есть и другие интересные инвестиционные проекты.

Посол напомнил, что в Харькове уже завершилось строительство совместного предприятия по производству теплоизоляционных материалов на основе иорданских технологий.

Среди прочего, посол не исключил, что украинские компании смогут приобщиться к строительству атомной электростанции в Иордании, если тендер на такое строительство выиграет российская корпорация «Росатом».

Также С.Пасько добавил, что Иордания интересна как туристический центр. По его словам, посольство способствует не только туристическим поездкам украинцев в это государство, но и иорданцев в Украину. Посол надеется, что поток украинских туристов в Иорданию увеличится. "Здесь есть два моря и много исторических, религиозных мест", - напомнил посол.