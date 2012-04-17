Президент Украины Виктор Янукович направит свои авторские гонорары на благотворительность.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов после участия в праздничном Пасхальном богослужении в Киево-Печерский Лавре, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«В этом году те средства, которые я получил от издания некоторых своих книг, я все буду направлять только на помощь бедным людям, тем, кто болеет, и, безусловно, прежде всего, детям», - сказал В.Янукович. (УНИАН, согласно декларации Президента, в 2011 году ООО «Типография «Новый мир» (Донецк) выплатило В.Януковичу авторское вознаграждение в сумме 16,4 млн грн за переданные этому издательству имущественные права).

В праздник Воскресения Христова Президент Украины пожелал соотечественникам счастья, успехов и жизни в стабильном государстве.

«Хотел бы пожелать праздничного настроения, чтобы всем везло, чтобы были здоровы, была стабильность в стране, и был урожай», - сказал В.Янукович.

Пасхальную службу в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре возглавил предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Владимир.

Вместе с главой государства на праздничном богослужении присутствовали председатель Верховной Рады Владимир Литвин, премьер-министр Николай Азаров, глава Администрации Президента Сергей Левочкин, народные депутаты, чиновники, глава Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк, глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов.