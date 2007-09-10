MP3 плееры могут привести к глухоте

Большинству молодых людей, которые постоянно слушают mp3 плееры, угрожает риск потери слуха.

Так считают ученые из английского Королевского национального института по лечению глухоты (RNID).

По данным исследователей, почти половина из числа исследованных молодых людей слушает музыку более 1 часа в день, а одна четверть - более 21 часа в неделю. Ученые обнаружили, что 72 человека из 110 британцев слушают музыку на громкости 85 децибел. Между тем Всемирная организация здоровья утверждает, что воздействие шума на таком уровне на протяжении часа может привести к потере слуха.

Бриан Ламб, исполнительный директор Королевского национального института по лечению глухоты, считает, что "это очень легко в уличных условиях увеличить громкость вашего плеера до опасной отметки". "Если люди могут слышать музыку из ваших наушников на расстоянии одного метра, то вы наносите вред своему слуху", - добавил он.

Цифры, полученные в ходе исследования, беспокоят ученых, особенно учитывая многомиллионные продажи mp3 плееров по всему миру. Исследователи обвиняют производителей музыкальных плееров в том, что они не наклеивают четкие и ясные предупреждения.

Во избежание развития глухоты, ученые из Королевского института советуют покупать специальные фильтры для наушников, которые препятствуют проникновению постороннего шума и, таким образом, устраняют необходимость увеличения звука.

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