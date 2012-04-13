Президент одобрил закон об усилении борьбы с туберкулезом

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О борьбе с заболеванием туберкулезом» и другие законодательные акты Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 марта внесла изменения в закон "О борьбе с заболеванием туберкулезом" и другие законодательные акты Украины.

Законом предусмотрено, что осуществление противотуберкулезных мероприятий, обеспечение каждому гражданину в случае заболевания туберкулезом бесплатности, доступности и равных возможностей получения соответствующей медицинской помощи относится к задачам центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.

Также законом определены мероприятия Медицинская помощь, туберкулинодиагностика, химиопрофилактика туберкулеза и санаторно-курортное лечение больных туберкулезом в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения осуществляются (предоставляются) безвозмездно. Во время лечения больные туберкулезом бесперебойно и безвозмездно обеспечиваются противотуберкулезными препаратами в соответствии с их перечнем и объемами, утвержденными центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения. Больные туберкулезом, а также малолетние и несовершеннолетние лица, инфицированные микобактериями туберкулеза, во время стационарного или санаторно-курортного лечения в противотуберкулезных заведениях безвозмездно обеспечиваются питанием по нормам, установленным Кабинетом министров Украины.

Согласно закону, выявление больных туберкулезом и лиц, инфицированных микобактериями туберкулеза, обеспечивается медицинскими работниками в соответствии со стандартом медицинской помощи в случае обращения лица за получением медицинской помощи в медицинское заведение или к медицинскому работнику, осуществляющему медицинскую практику. При этом, в случае выявления лица с любыми признаками туберкулеза или в случае обращения контактного лица, медицинский работник обязан направить его для дальнейшего обследования к врачу-специалисту (фтизиатру) или в соответствующее противотуберкулезное заведение.

С целью своевременного выявления больных туберкулезом и лиц, инфицированных микобактериями туберкулеза, и предотвращения распространения этого заболевания проводятся обязательные профилактические медицинские обследования на туберкулез. Обязательные профилактические медицинские обследования на туберкулез в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения проводятся безвозмездно. Порядок проведения обязательных профилактических медицинских обследований на туберкулез устанавливается центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения.

Обязательным профилактическим медицинским обследованием на туберкулез подлежат малолетние и несовершеннолетние лица - ежегодно; работники отдельных профессий, производств и организаций, профессиональная деятельность которых связана с обслуживанием населения и/или выполнением работ, во время проведения которых есть высокий риск заражения возбудителем заболевания туберкулезом других лиц, – до принятия на работу и в дальнейшем в сроки, определенные центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения; студенты высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации - перед началом прохождения производственной практики; лица, в отношении которых суд избрал меру пресечения в виде взятия под стражу, – в течение первых суток с момента взятия под стражу; лица, содержащиеся в учреждениях исполнения наказаний, - во время прибытия в эти учреждения, а в дальнейшем - не реже одного раза в год и в месяц до освобождения, о чем делается соответствующая запись в справке об отбывании наказания; лица, освобожденные из учреждений исполнения наказаний, - в течение месяца по прибытии к местожительству или проживания; лица, отнесенные к группам повышенного риска заболевания туберкулезом, в том числе социально дезадаптированные, с сопутствующими заболеваниями хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, - ежегодно.

В случае ухудшения эпидемической ситуации относительно заболеваемости туберкулезом по представлению главного государственного санитарного врача административной территории, на которой показатели заболеваемости туберкулезом значительно превышают сложившийся уровень для данной территории, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления принимают решение о проведении внеочередных обязательных профилактических медицинских обследований на туберкулез лиц, подлежащих обязательным профилактическим медицинским обследованиям, или других групп населения, среди которых уровень заболеваемости значительно превышает средний показатель на соответствующей территории.

Лица, которые отказались пройти обязательное профилактическое медицинское обследование на туберкулез, отстраняются от работы, учащиеся и студенты (слушатели) - от посещения учебных и детских заведений, а студенты также от прохождения производственной практики на период до прохождения такого обследования.

В случае, если больные заразными формами туберкулеза, в том числе во время амбулаторного или стационарного лечения, нарушают противоэпидемический режим, что ставит под угрозу заражение туберкулезом других лиц, по решению суда могут быть принудительно госпитализированы в противотуберкулезные заведения.

Работникам противотуберкулезных заведений устанавливаются повышенные должностные оклады в связи с вредными и тяжелыми условиями труда, надбавка за выслугу лет и другие надбавки и доплаты.