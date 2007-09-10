Раннее пробуждение приводит к болезням сердца

Народная мудрость гласит: "Кто рано встает, тому Бог дает". Но так ли это на самом деле? Таким вопросом задались и японские ученые. Результаты своего исследования они представили на медицинском симпозиуме в Австралии. Оказывается, раннее пробуждение ото сна не только не приносит пользы организму, но и повышает риск развития болезней сердца.

К такому выводу пришла группа исследователей из нескольких университетов и клиник города Киото. В ходе обследования 3017 человек в возрасте от 23 до 90 лет они выявили самую непосредственную связь между временем пробуждения и состоянием сердечно-сосудистой системы. У тех пациентов, которые имеют обыкновение вставать пораньше, риск возникновения гипертонии и инфаркта гораздо выше, чем у любителей поваляться в постели. "Вставая очень рано, чтобы пойти на работу или сделать зарядку, человек, по всей видимости, не приносит пользы своему здоровью. Напротив, он скорее увеличивает риск возникновения заболеваний сердца и сосудов", – убеждены японские ученые.

Параллельно с этим специалисты обнаружили, что в исследуемой группе "жаворонков" было больше представителей старшего поколения. Поэтому они выдвинули предположение, что между временем пробуждения и продолжительностью жизни также имеется какая-то связь.

Не менее любопытным исследованием на тему сна занимались и британские ученые. Как выяснили специалисты из Медицинской школы Уоррика в результате обследования более 6500 пациентов, хроническое недосыпание также увеличивает нагрузку на сердце, повышая тем самым риск развития сердечно-сосудистых болезней, способных привести к летальному исходу. Причем у женщин, отводящих на сон менее пяти часов в сутки, риск возникновения гипертонии в два раза выше, чем у мужчин, которые спят столько же. По мнению ученых, полученные результаты "наводят на определенные размышления".

"Мы установили, что недостаток сна связан не только с большим риском развития гипертонии, но и с повышенном риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Это доказанный факт, но он по-прежнему наводит на размышления относительно причинной связи, чей механизм пока не изучен", – отмечает профессор Франческо Каппуччо, один из авторов исследования, которое опубликовано в последнем номере журнала Journal of the American Heart Association.

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