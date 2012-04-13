В Украине исчезнут "аптеки низких цен"

Соответствующая норма содержится в Лицензионных условиях осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами, сообщает пресс-служба Государственной службы по лекарственным средствам.

Как отмечается, в п. 2.12 раздела II Лицензионных условий указано следующее: «На фасаде здания, где размещается аптечное заведение, согласно его назначению должна быть вывеска с указанием только вида заведения, а именно: «Аптечный склад (база)», «Аптека», «Аптечный пункт», «Аптечный киоск». У входа в аптечное учреждение на видном месте размещается информация о субъекте хозяйствования, режим работы аптечного учреждения. Для аптек и их структурных подразделений обязательно должна быть доступна информация о местонахождении дежурной (круглосуточной) и ближайшей аптеки. По желанию лицензиат может установить сигнальный указатель, который не является рекламой».

Соответствующая норма была введена с целью недопущения манипулирования сознанием потребителей, ведь в последнее время широкое распространение получили аптечные вывески, в которых подчеркивается, что они якобы направлены на определенные слои населения, или якобы низких ценах в них.

Как отметила в эфире одного из украинских телеканалов первый заместитель Председателя Гослекслужбы Украины Инна Демченко «Социальная» аптека, аптека «низких» или «лучших» цен, - если это является непосредственным названием учреждения, то вся эта информация может быть размещена на маленькой табличке у входа, но на фасаде здания должно быть написано только слово «аптека».

Жалобы потребителей, однако, указывают на то, что такая недобросовестная реклама часто не соответствует действительности. Именно поэтому в прошлом году соответствующие изменения были утверждены Лицензионными условиями.

Конечный срок выполнения данного требования - 1 июля 2012 года. Если проверка установит нарушение этой нормы после указанной даты, Гослекслужба Украины своим распоряжением будет предоставлять 1 месяц на приведение вывески аптечного учреждения в соответствие с Лицензионными условиями.

Если и после окончания предоставленного срока субъект хозяйственной деятельности не исправит нарушения, его лицензия будет аннулирована.

