Украинские врачи "не видят" аутистов - Глузман

Украинские врачи "не видят" аутистов, заявляет президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман. Во время интернет-конференции в Киеве С.Глузман отметил, что в нашей стране "очень поздно диагностируют аутизм у детей - бывает и в три, и в четыре года, и позже, когда уже трудно нормализовать состояние ребенка".

Одна из причин заключается в недостаточно квалифицированности психологов, психиатров, педиатров, на прием к которым малыши. Для точной диагностики аутизма у малышей не нужны ни дорогая техника, ни тест-системы. Нужны лишь знания, а их как раз хватает.

«Те психологи, которые сегодня выходят из наших лучших университетов (а я уже не говорю о бывших ПТУ), не обучены так, как надо, - отмечает С.Глузман. - Недавно мы с коллегой были в Великобритании. Хотели понять, как тамошние семейные врачи работают в сфере психиатрии. На наш вопрос врач просто ответил: «20% моего времени - это психиатрия». А когда поговорили с ним по существу, то выяснили, что рядовой врач семейной практики в Великобритании имеет больше клинических знаний по детской психиатрии, чем наши дипломированные психиатры. Это трагедия,» - отметил медик.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство школьных психологов получили "ужасное образование, поэтому они не знают, чем помочь аутисту".

«Они не виноваты, - говорит С.Глузман. - Так их учили, такие учебники они читали. За 20 лет новой страны у нас не было переведено ни одной книги по детской психиатрии. Это нонсенс! Люди пользуются учебниками 60-х годов прошлого века, по которым учился еще я. Для того, чтобы специалисты вовремя диагностировали аутизм и другие нарушения у детей, врачей надо учить, с ними нужно работать,» - сказал С.Глузман.



В свою очередь, член правления общественной организации «Фонд помощи детям с синдромом аутизма «Ребенок с будущим» Инна Сергиенко отметила, что во всем мире аутизм - неврологический диагноз. «А у нас это диагноз психиатрический, и это неправильно, - констатирует Инна Сергиенко. - Но изменить ситуацию за три секунды никто не может. Нужны постепенные шаги. Для начала мы хотим отменить норму, по которой аутистам после достижения совершеннолетия пишут диагноз «шизофрения». Представьте, какое это клеймо на человеке - невозможно попасть в ВУЗ, на работу уже не устроишься. Но даже это уже вызвало сопротивление у врачей," - сказала И.Сергиенко.

Она также рассказала об акции протеста у Министерства здравоохранения, где родители деток с аутизмом требовали изменить эту норму. "В Минздраве пообещали помочь. Но буквально вчера мама мальчика-аутиста выступала с докладом на заседании психиатров, поднимала эту тему. И знаете, что ей сказали врачи? «Какая вам разница? Оба расстройства психические». Мама доходчиво объяснила, что для нее и ее семьи разница, что ее малыш - не шизофреник. Но сколько пройдет времени, пока эта простая истина дойдет до наших врачей...," - отметила И.Сергиенко.