Пресс-конференция заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Ирэны Кильчицкой на тему: «Проверки в столичных больницах и учреждениях здравоохранения, социальная защита населения»

В пресс-центре «Главред-медиа» состоится пресс-конференция заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Ирэны Кильчицкой на тему: «Проверки в столичных больницах и учреждениях здравоохранения, социальная защита населения» (ул..Сретенская 2/8, вход через арку на Стрелецкой). Нужна аккредитация. Телефоны: 569-89-94,95.

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