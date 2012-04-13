В субботу будет 21° тепла

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 14 апреля переменная облачность. Ночью в Черниговской и Сумской, днем в западных, Винницкой и Одесской областях кратковременный дождь, кое-где с грозой, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах и на крайнем юге отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 16-21°, в западных областях и на побережье морей местами 12-15°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 16-21°.

В столице также переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 17-19°.