Украина - в «ловушке низкой рождаемости»

В Министерстве здравоохранения заявляют, что Украина находится в «ловушке низкой рождаемости».

В частности, как сообщили УНИАН в Минздраве, хотя суммарный показатель рождаемости и превышает на 23,7% уровень 2001 года, все же Украина пока не вышла из так называемой «ловушки низкой рождаемости», в частности, естественной прирост населения остается отрицательным, показатель смертности населения превышает показатель рождаемости.

Как подчеркнули в ведомстве, сохранение этой тенденции в будущем может ускорить процесс демографического старения, усилить спад численности населения, ограничить эффективность мероприятий, направленных на увеличение рождаемости. По информации Государственного комитета статистики, в Украине в 2011 году родилось 502 595 детей, что на 4906 детей больше, чем в предыдущем (показатель рождаемости 11,0).

В Минздраве отметили, что стратегически важной приоритетной задачей государства в отрасли здравоохранения является сохранение жизни и здоровья матерей и детей. Основой этого направления является рождаемость, здоровье новорожденных детей, беспечность родов, предотвращение материнской и младенческой смертности и здоровье детского населения страны, в целом снижение уровня их заболеваемости и инвалидности.

В системе медицинского обеспечения детей и предоставления акушерско-гинекологической помощи происходят структурные изменения, обусловленные как демографическими процессами, так и внедрением современных признанных международным медицинским сообществом стратегий общественного здравоохранения с переориентацией первичной медико-социальной помощи на принципы общей врачебной практики (семейной медицины), развитием стационарно- заменимых технологий, отметили в Минздраве.