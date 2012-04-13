Уровень холестерина зависит от страны проживания

Эксперты изучили данные об уровне холестерина в крови граждан 36 государств. Оказалось, что уровень холестерина в крови человека напрямую зависит от того, в какой стране он живет.

В результате исследования выяснилось, что в странах с высоким уровнем дохода, низкими ценами лечение и эффективной системой здравоохранения, люди реже страдают от повышенного уровня холестерина. Экономическое развитие, доступность здравоохранения и уровень жизни влияют на этот показатель, предупреждающий о потенциальных проблемах со здоровьем сердечнососудистой системы.

В Болгарии высокий уровень холестерина обнаружили у 73% населения, а в Финляндии – у 24%. Кроме этого, среди самых "холестериновых" наций Европы эксперты отметили Литву, Румынию, Украину, Венгрию и Россию. Эти страны также не отличаются высоким экономическим развитием и показательными системами здравоохранения.

В США уровень холестерина в крови граждан был таким же, как у жителей Австралии, Канады, Финляндии, Израиля и Великобритании, однако в Штатах медицинское обслуживание является гораздо более дорогостоящим.

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