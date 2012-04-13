Сегодня - Страстная пятница: детей зачинать нельзя

"Пятница 13-го", которая совпадает с днем распятия Христа, после нынешней Пасхи будет аж в 2100-ом году. Об этом пишет Gazeta.ua.

"На этот год припали аж три "пятницы 13-го", - говорит столичный биоэнергетик Валентина Гавура. - Один из них — накануне Пасхи. Именно в пятницу 13-го распяли Иисуса Христа. До Воскресения Сына Божьего на протяжении двух дней в мире воцарилось зло. Торжество нечисти наложило на этот день негативную печать".

"Тринадцатый день по месячному календарю — это начало полной луны, - объясняет биоэнергетик. - В это время не стоит начинать новые дела, опасно делать хирургические операции, нельзя зачинать детей. В период полной луны статистика отмечает всплеск преступности, самоубийств, обострение болезней, нервных расстройств, бессонницы".

Эксперт говорит, что украинцы очень суеверны. Попадают в неприятности в этот день из-за собственного страха и неуверенности.

"Украинцы боятся покупать квартиру на 13 этаже или под номером 13, не покупают билет на поезд в 13 вагоне. Большинство аварий и несчастных случаев приходятся на вечер. Просто люди после изнурительной рабочей недели возвращаются домой уставшими и невнимательными".