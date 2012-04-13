В Украине за последние сутки - 95 случаев подозрения на корь

В Украине за последние сутки зарегистрированы 95 случаев подозрения на заболевание корью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения наибольшее количество случаев кори, как и ранее, - в западных регионах: на Закарпатье – 24, во Львовской области – 18, Ивано-Франковской – 17, Тернопольской – 14, Волыни – 13, Ривненской области – 3, в Киеве за последние сутки зарегистрированы 2 случая подозрения заболевания корью.

По оперативным и статистическим данным Госсанэпидслужбы, проинформировали в Минздраве, с начала года (по состоянию на 12 апреля 2012 года) на административных территориях страны зарегистрированы 7 тыс. 481 случай заболевания корью.

В Минздраве также напомнили, что Госсанэпидслужбой внедрены ежедневный мониторинг заболеваемости корью и оперативное информирование регионами относительно временной приостановки и возобновления учебного процесса в связи с повышенной заболеваемостью корью.

