Среди мужчин вырос спрос на пластические операции

Эксперты прогнозируют, что в Украине в текущем году спрос на услуги косметических хирургов возрастет на 20%.



Как отмечает газета «Экономические известия» (№61 от 11 апреля), в 2011 году было сделано 12 тыс. операций на 20 млн долларов.

При этом спрос среди мужчин вырос на 10%. Их интересуют операции по пересадке волос, пластике носа и коррекции грудных мышц.

По информации издания, в Украине насчитывается 800-900 пластических хирургов, услуги которых на 30% ниже, чем за рубежом. Так, если пластика носа в России будет стоить от 9 тыс грн до 45 тыс грн, то в Украине – от 4 тыс до 35 тыс грн.

Средняя стоимость операции по увеличению груди в Украине - около 18 тыс грн, по изменению формы носа - 20 тыс грн, увеличение губ - около 16 тыс грн.