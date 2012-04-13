Минздрав дополнительно закупил вакцину против бешенства

Министерство здравоохранения Украины дополнительно закупило вакцину против бешенства.

Как сообщили УНИАН в ведомстве, в Украине значительно возросло количество обращений в больничные учреждения людей, которых покусали животные, следовательно и увеличилось использование антирабической вакцины.

В Минздраве отметили, что препарата закуплено на 20% больше, чем в прошлом году. Это даст возможность получить определенное количество антирабической вакцины на протяжении месяца и использовать его до момента поступления всех вакцин, которые будут закуплены после проведения тендерных процедур на 2012 год, отметили в Минздраве.

В соответствии с Законом Украины „О защите населения от инфекционных болезней", вакцины для проведения обязательных прививок и вакцина против бешенства закупается централизовано за средства государственного бюджета. Данным законом также предусмотрена возможность закупки вакцин для проведения прививок по эпидемическим показаниям за счет средств местных бюджетов и других источников, незапрещенных законодательством, в случае обострения эпидемической ситуации в регионе по отдельному инфекционному заболеванию, информировали в ведомстве.