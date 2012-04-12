В 2011 г. в Украине в коммерческий секс вовлеклось 50 тыс. женщин

По оценочным данным социологов, в 2011 году в Украине к коммерческому сексу в среднем было привлечено 50 тысяч женщин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева.

При этом она подчеркнула, что количество несовершеннолетних, которые занимаются проституцией, значительно превышает данные милиции. По информации О.Балакиревой, каждая 6-7 проститутка – несовершеннолетняя.

Больше всего проституток работает в областных центрах, зонах отдыха и на территориях, где большое количество трудовых мигрантов. Таким образом, наибольшее количество проституток в Киеве - около 9 тысяч чел., в Одесской области – около 6 тысяч, в Днепропетровской и Донецкой – более 3 тысяч, в Харьковской – 2,5 тысячи, в Крыму – около 2 тысяч.

«Хотя региональный ответ от крымчан такой, что это недооцененное количество» - добавила О.Балакирева.

В то же время, она отметила, что среди ребят-подростков, которые живут на улице, каждый 10-й предоставлял сексуальные услуги другим мужчинам за еду и одежду.

В свою очередь, старший научный сотрудник отдела сексопатологии и андрологии Института урологии НАМН Украины Андрей Ситечко напомнил, что, кроме ВИЧ-инфекции, проститутки и их партнеры подвергаются повышенной опасности инфицироваться другими очень опасными болезнями.