Подписан закон, регулирующий разрешение на наркотики

Президент Украины подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом предусмотрено, что кроме оснований, предусмотренных Законом Украины “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности”, основаниями для отказа в выдаче лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров также является отсутствие у субъекта хозяйствования условий для обеспечения безопасности деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, учета и сохранности наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, определенных органом лицензирования; наличие в руководстве или среди работников юридического лица лиц, которым по результатам медицинского осмотра, проведенного в установленном порядке медицинским заведением, установлен диагноз психического расстройства, связанного со злоупотреблением алкогольными напитками, наркотическими средствами или психотропными веществами, или установление такого диагноза физическому лицу-предпринимателю, имеющему лицензию на осуществление медицинской или ветеринарной практики и т.п.

Кроме того, основанием для отказа в выдаче лицензии является наличие в руководстве или среди работников юридического лица лиц, признанных непригодными к осуществлению отдельных видов деятельности (работ, профессий, службы), связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в порядке, установленном Кабинетом министров Украины, или признание в том же порядке непригодным к осуществлению отдельных видов деятельности (работ, профессий, службы), связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, физического лица-предпринимателя, имеющего лицензию на осуществление медицинской или ветеринарной практики; наличие в руководстве или среди работников юридического лица лиц, которые имеют доступ непосредственно к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам, у которых не сняты или не погашены в установленном порядке судимости за совершение преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений или за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, или наличие неснятой или непогашенной в установленном порядке судимости за совершение таких преступлений у физического лица-предпринимателя, имеющего лицензию на осуществление медицинской или ветеринарной практики и т.п.

Физические лица-предприниматели, которые имеют лицензию на осуществление ветеринарной практики, осуществляют деятельность по применению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, указанных в части первой этой статьи, а также связанными с этим приобретением, перевозкой, хранением, отпуском, использованием и уничтожением наркотических средств, психотропных веществ при наличии лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в порядке, установленном Кабинетом министров Украины. Органы исполнительной власти в пределах своих полномочий контролируют деятельность субъектов хозяйствования по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Эта редакция закона была принята 12 января 2012 года, однако Президент ветировал ее.

22 марта 2012 года парламент учел предложения Президента.

В частности, парламент согласился с Президентом относительно необоснованности исключения из перечня сведений и документов, необходимых для получения субъектом хозяйствования лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, свидетельства (удостоверения, сертификата специалиста), подтверждающего профессиональную пригодность руководителя юридического лица или руководителя соответствующего подразделения юридического лица для занятия деятельностью по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, которое лицензируется.

Народные депутаты также поддержали предложение Президента Украины внести изменения в статью 26 действующего закона, дополнив ее положением о том, что физические лица-предприниматели, которые имеют лицензию на медицинскую или ветеринарную практику, имеют право получать лицензию также на перевозку наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.