Мажор, убивший врача «Скорой», требует от мамы погибшей миллион

Очередной «мажор» пытается уйти от ответственности абсолютно аморальным способом.

Адвокаты Павла Роскина, который в Днепропетровске в июне 2011 года на "Медседесе" убил врача скорой помощи Ирину Осятник, подали на мать погибшей Наталью Дворскую в суд и требуют моральной компенсации в размере 1 миллиона гривен, сообщает gorod.dp.ua.

Икс основывается на том, что мама погибшей в публикациях СМИ называла его диагноз, ставший причиной амнистии. Женщина в абсолютной растерянности и безысходности. Что дальше делать она не понимает. Работая фельдшером на скорой помощи, она еле справляется с затратами на один суд, а тут еще второй. Погибла ее единственная дочь, а виновник гибели дочери еще и требует от нее моральной компенсации. Женщина просит защиты у небезразличных людей, журналистов, политиков.

Напомним, в июне 2011 в Днепропетровске в автомобиль "Скорой помощи" врезался нарушивший правила движения и игнорировавший дорожные знаки Мерседес. В результате удара «Скорая» перевернулась, а врач Ирина Осятник вылетела из машины. Она скончалась в реанимации больницы им. Мечникова в 3 часа ночи не приходя в сознание. У нее осталась несовершеннолетняя дочь.

"Скорая помощь" двигалась по главной дороге, не нарушая ПДД, и не превышая скорости.

Водитель «Мерседеса» 18-летний Павел Роскин – гражданин Украины, но уже 12 лет имеет немецкую прописку и проживает в Германии. В Днепропетровск приехал навестить отца, взял его машину, доверенности на которую у него не оказалось. Права парень тоже получал в Германии.

Против водителя возбудили уголовное дело, однако в ходе заседаний Жовтневого районного суда выяснилось, что молодой человек настолько болен, что закон освобождает его от уголовной ответственности по амнистии. Амнистию применили по причине внезапно поставленного диагноза - ювенальный ревматоидный артрит. Прямо в зале суда Павла Роскина освободили из-под стражи и отпустили.

«Справки можно принести какие угодно. Я настаивала на проведении независимой экспертизы, которая бы проводилась не в Днепропетровске, но мне отказали», - сообщила погибшей Наталья Дворская. -

За 16 заседаний ни он, ни его семья - даже не попросили прощения у родных погибшей. Иск семьи и остальных пострадавших о возмещении морального ущерба суд тоже отклонил. Семья погибшей Ирины Осятник подала апелляцию в Днепропетровский апелляционный суд.

Днепропетровский апелляционный суд признал эти требования обоснованными, их поддержал и государственный обвинитель, подчеркнув, что судебное следствие проведено не в полном объеме. Поэтому приговор Жовтневого районного суда отмененили, и дело отправили на повторное рассмотрение в тот же Жовтневый суд.

Сейчас Роскин на повторных судебных заседаниях активно разыгрывает больного, внезапно начал хромать и просить суд позволить отвечать ему сидя, по причине боли в коленях.

Повторное рассмотрение уголовного дела в Жовтневом районном суде непонятно когда и чем закончится. Все факты свидетельствуют о стратегии затягивании суда для того, чтобы сделать из Роскина больного, не способного отвечать за содеянное.