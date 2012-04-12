Подписано соглашение о введении в Украине экстренной помощи 112

Министерство чрезвычайных ситуаций и американская компания Hewlett Packard подписали соглашение о введении в Украине системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

Как передает корреспондент УНИАН, в здании МНС документ подписали от имени министерства председатель комитета конкурсных торгов, директор Департамента кадров и работы с личным составом МНС Олег Цицак, от имени Hewlett Packard - председатель представительства компании в Украине Сергей Савенко.

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога, который присутствовал на церемонии, заявил, что сегодняшнего события ждали не только в МНС, но и во всем украинском обществе.

Он напомнил, что введение системы 112 проходит в три этапа.

Первым из них было принятие политического решения, согласно которому Президент определил, что установлением системы будет заниматься МЧС. После этого наступил период подготовки технической документации. Также на этом этапе правительство США на безвозвратной основе выделило Украине 700 тысяч долларов. Третьим шагом стало подписание контракта и начало внедрения сети 112.

“Эта система позволит по-новому смотреть на безопасность каждому гражданину Украины”, – сказал В.Балога.

В свою очередь, посол США в Украине Джон Теффт пожелал МНС и Hewlett Packard беспрепятственного продвижения во внедрении системы 112.

По его словам, в течение 4 лет велась совместная работа, чтобы сегодняшнее событие состоялось, и это будет полезным не только украинцам, но и всем желающим посетить Украину.

Отвечая на вопрос журналистов, В.Балога отметил, что общая стоимость контракта с Hewlett Packard - 650 млн. гривен. По его словам, все необходимые работы должны быть выполнены в течение двух лет, но основная их часть запланирована на 2012 год.

Как сообщал УНИАН, ранее В.Балога заявлял, что правительство Украины выделило 452 млн. грн на проведение первого этапа работ. Были найдены и подготовлены помещения для расположения центров 112 в городах проведения матчей футбольного чемпионата Европы, которые должны заработать в мае этого года. Для внедрения системы была модернизирована вся телекоммуникационная сеть МНС. Кроме того, Верховная Рада приняла закон о системе 112. Таким образом, по словам В.Балоги, процесс внедрения системы проходит в соответствии с утвержденными ранее планами.

«Говорить о торможении процесса несколько некорректно. Пока дела идут по плану, и мы рассчитываем внедрить систему 112 во Львове, Харькове, Донецке, Киеве и области до начала Евро-2012. Полностью сеть должна заработать по всей стране в 2013 году», - отметил министр.

*** Система 112 создается для обеспечения соответствующими профильными подразделениями безотлагательных мер по предотвращению или ликвидации экстренных ситуаций.

Согласно принятому парламентом в марте 2012 года специальному закону, который в апреле подписал Президент, предусматривается создание в составе территориальных органов специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам гражданской защиты населению центров экстренной помощи по номеру 112, оперативно-диспетчерских служб, подразделений экстренной помощи, которые будут работать с использованием телекоммуникационных сетей, программных, технических и других средств.

Центры 112, в частности, будут обеспечивать: принятие и обработку экстренных вызовов; определение подразделений экстренной помощи населению, которые привлекаются для предоставления такой помощи; передачу информации об экстренных вызовах в оперативно-диспетчерские службы; взаимодействие подразделений экстренной помощи населению во время работы; ведение учета и статистической отчетности; хранение информации об экстренных вызовах.

В свою очередь, оперативно-диспетчерские службы органов государственной власти и местного самоуправления в частности обеспечивают: принятие экстренных вызовов и информации о них от центров 112; формирование и оперативную передачу этой информации подразделениям экстренной помощи; координацию действий этих подразделений; круглосуточное дежурство.

Определять порядок работы системы экстренной помощи населению по номеру 112 должен Кабинет министров, порядок передачи экстренных вызовов - центральный орган исполнительной власти в области связи.

Для обеспечения обработки экстренных вызовов операторам центров 112 предоставлено право использовать информацию из баз данных операторов телекоммуникаций. В отношении абонентов фиксированной телефонной связи - это номер, ФИО, адрес, в отношении мобильных абонентов - номер и местонахождение на момент осуществления экстренного вызова.

Звонки на номер 112 будут бесплатными.