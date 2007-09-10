«Украина 3000» и Арт-терапевтическая ассоциация будут сотрудничать

Международный благотворительный фонд «Украина 3000» и общественная организация «Арт-терапевтическая ассоциация» 7 сентября подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили УНИАН в МБФ «Украина 3000», это событие стало началом долгосрочной программы, направленной на улучшение здоровья детей, которые находятся в лечебных учреждениях Украины, путем внедрения в больницах занятий по изобразительному искусству.

Основной целью сотрудничества является улучшение психофизического и эмоционального состояния детей, которые находятся на лечении, как результат эффективной арт-терапевтической деятельности, создания условий для распространения социальной практики внедрения арт-терапевтических методов как элемента современной системы психокоррекционных, психотерапевтических, психопрофилактических, реабилитационных и других мероприятий.

Меморандум также предусматривает разработку методики внедрения арт-терапии в детских больницах, организацию и проведение мероприятий по подготовке арт-терапевтов для работы в детских больницах Украины, которые являются участниками программы «От больницы к больнице», предоставление помощи в создании и организации работы арт-терапевтических групп.