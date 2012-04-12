Завтра в Украине - до 21° тепла

В пятницу, 13 апреля, в Украине сохранится переменная облачность.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западных, днем и в Житомирской, Винницкой, Киевской областях местами небольшой дождь, гроза; на остальной территории без осадков, лишь ночью в восточных областях умеренный дождь. Ветер юго-восточный, на западе юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 19-24 м/с.

Температура ночью - 2-7° тепла, на западе и востоке страны местами - 8-10°; днем - 13-18°, на юго-западе - до 21°; в Карпатах ночью - 0-5° тепла, днем - 5-10°.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 2-7° тепла, днем - 13-18°.

В Киеве переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 3-5° тепла, днем - 15-17°.