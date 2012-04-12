По предварительным данным, граждан Украины в зоне цунами в Индонезии нет.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по сообщению Посольства Украины в Республике Индонезия, 11 апреля в территориальных водах Индонезии недалеко от провинции Ачех (о. Суматра) произошла серия мощных землетрясений магнитудой до 8,6 баллов по шкале Рихтера. По данным геологической службы США, эпицентр толчков находился на расстоянии 500 км от г. Бандар-Ачех (Индонезия) и на глубине 33 км.

Тихоокеанским Центром предупреждения цунами (PTWC) было объявлено предупреждение угрозы цунами в 26 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Карибского бассейна и Европы.

11 апреля в 20.00 PTWC отозвал предупреждение угрозы цунами в большинстве вышеупомянутых стран – кроме Индонезии, Индии, Мальдивских островов, Шри-Ланки и о. Диего-Гарсиа.

Вечером 11 апреля Президент Индонезии заявил, что сведения о пострадавших и погибших или разрушении зданий в результате землетрясений из провинции Ачех не поступали.

В настоящее время информация о цунами на территории Индонезии не поступала. Максимальная зарегистрированная высота волн не превышала 80 см.

По предварительным данным, граждан Украины в зоне стихийного бедствия нет.

По имеющимися сообщениям, паника, возникшая среди местного населения провинции Ачех сразу после землетрясений и предупреждения о возможности цунами, спустя некоторое время исчезла, и местные жители начали возвращаться в свои дома.

Посольство Украины в Республике Индонезия продолжает отслеживать ситуацию с последствиями стихийного бедствия.