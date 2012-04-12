«Защита прав ребенка» - новая оценка в рейтинге работы ОГА

Введение инициированного Президентом Украины Виктором Януковичем направления «Защита прав ребенка» к рейтинговой оценке результатов деятельности областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций позволит улучшить положение детей в каждом регионе Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом заявил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко в Севастополе, комментируя соответствующее решение правительства.

«Данное решение повысит ответственность и контролируемость органов местной власти относительно политики в сфере защиты прав детей», - отметил уполномоченный Президента по правам ребенка.

Он отметил, что эффективность работы местных органов власти, в частности, будет оцениваться по таким критериям: деятельность по реализации права ребенка на воспитание в семейном окружении; развитие сети детских садов и внешкольных заведений; деятельность по обеспечению права ребенка-сироты или лишенного родительской опеки на жилье; реализация права ребенка на отдых и оздоровление; защита прав детей, которые находятся в конфликте и контакте с законом; детская смертность. Также будет введен критерий относительно определения детей в интернатные заведения, как негативный показатель деятельности.