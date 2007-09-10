Партия регионов, БЮТ и НС-НУ хотят сделать медицину страховой

Увеличение бюджетных расходов на медицину не влияет на уровень здоровья и продолжительность жизни украинцев. Только переход на страховую медицину может переломить ситуацию. Такую позицию высказали представители политических сил-лидеров избирательных гонок — Партии регионов, Блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина — Народная самооборона» — во время круглого стола.

Представительница БЮТ, народный депутат Людмила Денисова утверждает, что на медицину в Украине в этом году будет потрачено 48 миллиардов гривен. Из них 18,8 миллиардов из государственного бюджета, 15,6 миллиардов — из местных бюджетов и 13,7 миллиардов гривен пациенты сами потратят на лечение в государственных клиниках. «Следовательно, это 8% ВВП. На что тратятся эти средства и как планируется бюджет? Финансирование планируется на кровать-место, а не на то, сколько людей придет лечиться или сколько вылечат», — пояснила Денисова.

По ее мнению, следует законодательно стимулировать украинских работодателей к медицинскому страхованию своих работников. «Работодатель должен оплатить страховку, тогда налоговый груз на него должен быть значительно уменьшен», — отметила она.

«Если мы будем начинать реформы, при этом не изменяя систему финансирования, то ничего не изменится. До тех пор, пока средства не будут «ходить» за пациентом и мы будем финансировать медицинские учреждения, а не определенные медицинские услуги, ничего не будет», — заявил заместитель министра здравоохранения Александр Орда, который представлял на круглом столе Партию регионов.

По его мнению, следует внести изменения в 49-ю статью Конституции Украины, которая фактически запрещает внедрение страховой медицины в Украине. «Застрахованный пациент формально не имеет право платить даже страховые взносы. Это было разъяснение КС», — утверждает он.

«За период 2000–2007 гг. финансирования отрасли выросло почти в пять раз — от 4,4 миллиардов гривен до 21,6 миллиардов гривен. С учетом инфляции, это почти втрое, а на эффективности работы отрасли это не отразилось», — отметил, в свою очередь, председатель Нацсовета по вопросам здравоохранения Николай Полищук, который представлял на круглом столе блок НС–НУ.

По его мнению, следует «создать условия поощрения добровольного страхования, так как пакет обязательного медицинского социального страхования, медицинскую помощь или услуги абсолютно всем группам населения обеспечить нельзя».

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