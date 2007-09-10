В Черниговской области в больнице 9 человек, отравившихся на поминках

В Черниговской области в инфекционных отделениях Нежинской центральной районной и городской больниц на лечении находится 9 человек из с.Талалаевка, которые 1 сентября отравились на поминальном обеде (всего на обеде были 78 человек).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, течение заболевания госпитализированных - легкой и средней степени тяжести.

В очаге заболевания специалистами районной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 8 сентября в больницы с диагнозом "пищевая токсикоинфекция” были госпитализированы 16 жителей с.Талалаевка, которые 1 сентября были на поминальном обеде.