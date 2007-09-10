Состоится пресс-конференция заместителя главного государственного санитарного врача Украины Людмилы Мухарской на тему: “Вакцинация с целью профилактики инфекционных заболеваний“. Во время пресс-конференции журналисты получат ответы на вопросы о календаре прививок в Украине, дополнительной вакцинации против кори и краснухи, а также вакцинации в канун сезона гриппа (Укринформ, ул. Б. Хмельницкого, 8/16). Вход по служебным удостоверениям или карточкам НСЖУ.